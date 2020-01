Calhanoglu a Sky: “Ibrahimovic fa lavorare anche dopo l’allenamento”

ULTIME MILAN – Uomo del momento, Hakan Calhanoglu. Il turco rossonero ha parlato ai microfoni dei canali ufficiali del Milan del momento della squadra in vista del match contro l’Hellas Verona. Dopodichè, ha parlato anche a Sky. Ecco tutte le sue parole: “Ibra è un leone, un campione. È fondamentale per noi in campo perché lui ha già giocato in squadre incredibili, ha esperienza ed è normale che noi lo seguiamo. Se io sto facendo bene qualcosa lui dice che non è abbastanza e devo migliorare, mi stupisce. Lui vuole che noi miglioriamo in campo, e anche fuori dal campo dobbiamo essere dei professionisti. Quando finisce l’allenamento a lui piace lavorare anche in palestra e fare la crioterapia, con l’acqua fredda. Lui ci chiama, è un esempio. Magari i più giovani vogliono andare a casa ma poi andiamo con lui a fare queste cose perché siamo dei professionisti ed è importante per noi”.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android