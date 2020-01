Calciomercato Milan – Paqueta, il Psg non offre più di 20 milioni

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’ non ci sono offerte concrete per Lucas Paqueta. L’ultima proposta del Psg risale a un mese fa, quando Leonardo ha offerto 20 milioni di euro. Da quel momento in poi non si è fatto più sentire ma, qualora lo facesse, il Milan potrebbe contrattaccare chiedendo il prestito di uno tra Leandro Paredes, Julian Draxler o Under Herrera. Intanto un giovane talento del Benfica rimane un obiettivo concreto anche per gennaio, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android