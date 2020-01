Calciomercato Milan – Florentino Luis rimane un obiettivo: la richiesta del Benfica

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferisce ‘Tuttosport’, oggi in edicola, in questi ultimi giorni di mercato il Milan sta cercando di trovare la giusta quadra per arrivare a Florentino Luis del Benfica. Il giocatore classe 1999 piace molto e non sta trovando spazio per l’arrivo di Julian Weigl dal Borussia Dortmund. I rossoneri lo vorrebbero in prestito con diritto di riscatto, mentre il club lusitano vorrebbe inserire l’obbligo a cifre molto alte. Intanto ecco le parole di Maurizio Ganz sulla vittoria del Milan Femminile, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android