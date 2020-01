Milan Femminile, Ganz: “Mi aspettavo di meglio, teniamoci questi tre punti”

ULTIME NEWS MILAN – Ecco cosa ha detto Maurizio Ganz, allenatore del Milan Femminile, ai microfoni di ‘Milan Tv’ dopo il match vinto contro l’Orobica: “Ci teniamo questi tre punti, ci teniamo questa caparbietà, questa volontà di non mollare mai, però è chiaro che se vogliamo fare qualcosa di diverso in questo campionato dobbiamo giocare meglio, coprire meglio gli spazi e attaccare nella maniera giusta. Dobbiamo giocare più semplici senza fare giocate complicate che non servono a nulla. L’Orobica si è chiusa molto bene, non ha mai fatto un tiro in porta però anche noi abbiamo avuto difficoltà a fare gol. La abbiamo vinta solo grazie ad un rimpallo, è stata brava la Conc a fare gol ma è chiaro che mi aspettavo qualcosa di diverso dal punto di vista del gioco. Dobbiamo cambiare marcia”. Intanto ecco gli highlights del match, continua a leggere >>>

