Saelemaekers e Laxalt: le aspettative del Milan sui due esterni

CALCIOMERCATO MILAN – Gli ultimi due arrivi del mercato di gennaio in ordine cronologico sono stati Alexis Saelemaekers e Diego Laxalt. Un acquisto e un ritorno, per la precisione. Due innesti sugli esterni, scelte obbligate della dirigenza rossonera per via del cambio modulo adottato da Stefano Pioli e soprattutto dopo le cessioni di Jesus Suso e Ricardo Rodriguez.

Saelemaekers è un classe 1999 di grande duttilità, capace di giocare su entrambe le fasce. Può far rifiatare Samuel Castillejo o dare alternative tattiche diverse sulla fascia sinistra occupata prevalentemente da Hakan Calhanoglu o Giacomo Bonaventura. Il belga arriva dall’Anderlecht, club con il quale ha esordito nel febbraio 2018: da quel momento ha collezionato 70 presenze, segnato 2 reti (entrambe nella stagione in corso) e 11 assist. Nel 4-4-2 di mister Vercauteren, ha recentemente occupato il ruolo di esterno destro di centrocampo, riuscendo a disimpegnarsi bene anche con il piede mancino, nonostante sia un destro naturale. Ha una grande propensione a giocare con e per la squadra.

Laxalt lo conosciamo già, classe 1993, la scorsa estate era stato mandato in prestito al Torino: 18 presenze, molte della quali da subentrato, e un solo assist. Giusto il tempo di fare l’ultima presenza in granata proprio contro il Milan nello scampolo finale di Coppa Italia, che pochi giorni dopo è tornato in rossonero. Scelta di ripiego, per via del trasferimento di Antonee Robinson saltato nelle ultime ore.

Entrambi dovranno dare velocità, freschezza e imprevedibilità alla squadra. Permettere a mister Pioli di cambiare tatticamente il Milan in certe situazioni: in particolare l’inserimento di Saelemaekers da esterno sinistro, potrebbe dare soluzioni diverse. Sarà fondamentale il loro apporto dalla panchina. Saranno loro, Saelemeakers più di Laxalt, le prime alternative pronte a subentrare a partita in corso. Vedremo anche quale sarà il loro impatto su San Siro: Laxalt dovrà far ricredere i suoi ex-nuovi tifosi, mentre Saelemaekers dovrà cercare di conquistarli con le sue qualità. Intanto, ecco le prime foto ufficiali di Saelemaekers a Casa Milan: continua a leggere >>>

