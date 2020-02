GALLERY MILAN – Il Milan di Stefano Pioli ha un rinforzo in più per la seconda parte del campionato. Il club rossonero, infatti, accoglie nel proprio organico l’esterno belga Alexis Saelemaekers, classe 1999, acquistato ieri ufficialmente in prestito con diritto di riscatto dall’Anderlecht: ecco gli scatti più belli di Saelemaekers pubblicati dagli account social ufficiali del Milan.

