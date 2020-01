Milan-Torino 1-0: gol di Bonaventura in avvio di gara

NEWS MILAN – Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, centrocampista italiano classe 1989, ha sbloccato subito le marcature in Milan-Torino, gara valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, in svolgimento a ‘San Siro‘: al 12′, infatti, Bonaventura ha concluso con un facile tap-in sotto misura una bella azione di contropiede avviata da Samu Castillejo e rifinita, con un assist dalla sinistra, da Ante Rebic. Milan-Torino 1-0. Per seguire il live della partita, continua a leggere >>>

