VIDEO – Jesus Suso, ex giocatore del Milan, si è presentato così in conferenza stampa a Siviglia, sua nuova squadra. Lo spagnolo è entusiasta per questa nuova avventura: “Avevo una voglia matta di tornare. Non sono mai stato così felice”.

