Sampdoria-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE della partita Sampdoria-Milan, in programma alle ore 20:45 a 'Marassi' (Genova): debutto rossonero nel torneo di Serie A 2021-2022

Probabile formazione rossonera per Sampdoria-Milan ( 4-2-3-1 ): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer (Krunic); Saelemaekers, Brahim Díaz, R. Leao; Giroud. A disposizione : Tatarusanu, Plizzari, Ballo-Touré, Florenzi, Gabbia, Kalulu, Castillejo, Krunic (Bennacer), Pobega, Maldini, Rebic. Allenatore : Pioli.

I tifosi della Sampdoria sono stati presenti a Bogliasco per caricare la loro squadra: Quagliarella il calciatore più acclamato

Stefano Pioli, tecnico rossonero, sembra avere un unico dubbio di formazione in vista di Sampdoria-Milan di questa sera a 'Marassi' (Genova)

I convocati di Stefano Pioli per Sampdoria-Milan di questa sera, ore 20:45, a 'Marassi': debutto del Diavolo nella Serie A 2021-2022

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, partita in programma questa sera, ore 20:45, a 'Marassi': è la 1^ giornata della Serie A 2021-22

Alle ore 20:45 c'è Sampdoria-Milan a 'Marassi'. Ecco dove seguire in diretta on line streaming il match dei rossoneri su internet

Amici di 'PianetaMilan.it', inizia oggi la stagione 2021-2022 per il Milan di Stefano Pioli. La prima partita del Diavolo è difficile, in casa della Sampdoria di Roberto D'Aversa. I rossoneri sono chiamati a rispondere alle vittorie di tutte le grandi della nostra Serie A al primo turno, eccezion fatta per la Juventus. Seguite con noi il LIVE testuale di Sampdoria-Milan stasera e, durante la giornata, tutte le news di avvicinamento al grande evento! Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>