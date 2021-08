Sampdoria-Milan, le probabili formazioni: i dubbi di D’Aversa e Pioli

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan, partita in programma questa sera, ore 20:45, a 'Marassi': è la 1^ giornata della Serie A 2021-22

Le probabili formazioni di Sampdoria-Milan , partita della 1^ giornata di Serie A 2021-2022 , in programma questa sera alle ore 20:45 allo stadio 'Luigi Ferraris' di Marassi, Genova . Vediamo insieme, secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, le possibili scelte dei due tecnici, Roberto D'Aversa e Stefano Pioli .

QUI MILAN - Nonostante abbia provato, ogni tanto, la difesa a tre o, molto più spesso, il 4-4-2, Pioli da Genova ripartirà con il modulo più consolidato possibile per il suo Milan, il 4-2-3-1. La difesa è la solita, quella titolare. Con Alessio Romagnoli in panchina, sarà Davide Calabria il capitano. A centrocampo, con Franck Kessié infortunato giocherà Sandro Tonali. Al suo fianco, il dubbio di Pioli è chi far partire dall'inizio tra Ismaël Bennacer, che ha saltato parte di preparazione estiva causa CoVid, e Rade Krunic. In attacco, Rafael Leao è favorito su Ante Rebic per il ruolo di esterno sinistro. Olivier Giroud unica punta.