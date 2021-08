Calciomercato Milan – Pellegri, domani le visite: ecco cifre e dettagli

Pietro Pellegri sarà il prossimo colpo di calciomercato del Milan. Oggi in Italia, domani sosterrà i test medici con il club rossonero

Daniele Triolo

Il prossimo colpo ufficiale del calciomercato estivo 2021 del Milan sarà Pietro Pellegri. Ne hanno parlato i quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina. È lui, il centravanti classe 2001, cresciuto nel Genoa e di proprietà del Monaco, la 'terza punta giovane' di cui ha parlato, già da tempo, il direttore tecnico Paolo Maldini per completare il reparto con Zlatan Ibrahimovic ed Olivier Giroud.

Milan e Monaco hanno chiuso l'operazione di calciomercato per Pellegri sulla base di un prestito oneroso di 500mila euro, con diritto di riscatto in favore del club rossonero fissato a 6 milioni di euro. Tale diritto diventerebbe un obbligo nel caso in cui Pellegri, in maglia rossonera, totalizzasse un certo numero di presenze e segnasse un determinato numero di gol. Ai monegaschi anche un milione di euro di bonus qualora il Milan si qualificasse alla Champions League 2022-2023 ed una percentuale sulla futura rivendita.

Nel gennaio 2018 il Monaco pagò Pellegri ben 31 milioni di euro. Il ragazzo, che aveva esordito in Serie A prima dei 16 anni, si era fatto vedere nel Genoa, segnando gol da record e meritandosi l'appellativo di enfant prodige. Gli anni nel Principato, però, sono stati sfortunati per il ragazzo, la cui carriera, finora, è stata funestata dagli infortuni. Il Milan scommette ora su di lui: se torna quello visto in maglia rossoblu, per il Diavolo sarebbe davvero un gran colpo.

Pellegri torna in Italia con tutta la voglia di restarci. Dietro Ibrahimovic e Giroud potrà avere l'opportunità di crescere, imparare. E, vista l'età non più verde dei due totem, di giocare un discreto numero di partite. Lui ha tutta l'intenzione di riprendersi quanto perso in tre anni e mezzo complicati e, qualora ci riuscisse, il Milan sarebbe ben lieto di riscattarlo. In fin dei conti, per età, talento, costi di cartellino ed ingaggio, Pellegri rappresenta il perfetto acquisto in stile Elliott.

Il centravanti, che sarà oggi in Italia, potrebbe assistere a Sampdoria-Milan dagli spalti dello stadio 'Luigi Ferraris' di Genova. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche con il club rossonero.