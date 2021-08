Calciomercato Milan, top news: Pellegri è fatta, Bakayoko quasi

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 22 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Rischia di sfumare Yacine Adli, mentre in uscita c'è sempre Andrea Conti. Da monitorare anche Samu Castillejo. Fatta per Pietro Pellegri, mentre si avvicina tantissimo Tiemoué Bakayoko. Questo e non solo, con tutti i dettagli, in questo pezzo. In continuo aggiornamento.