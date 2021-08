Sampdoria-Milan, Leao favorito su Rebic. E sulla trequarti …

Rafael Leao dovrebbe partire dall'inizio in Sampdoria-Milan, con Ante Rebic in panchina. Ecco chi giocherà sulla trequarti rossonera

Stasera, alle ore 20:45 , si disputerà Sampdoria-Milan a 'Marassi': partita che segnerà il debutto del Diavolo nel campionato di Serie A 2021-2022 . Secondo quanto riferito dai quotidiani sportivi in edicola questa mattina, il tecnico rossonero Stefano Pioli , nel suo 4-2-3-1 di partenza, dovrebbe mandare in campo Rafael Leao nel ruolo di esterno sinistro d'attacco.

Panchina, invece, almeno all'inizio, per Ante Rebic. Il portoghese Leao, infatti, rispetto al croato, ha fatto vedere di essere più in forma durante il precampionato e quindi, in avvio di stagione almeno, toccherà a lui cercare di innescare Olivier Giroud nell'area di rigore blucerchiata per un Milan che vuole sbancare il 'Luigi Ferraris' di Genova.