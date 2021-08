Sampdoria-Milan, sarà Calabria il capitano dei rossoneri a ‘Marassi’

Stasera ci sarà Sampdoria-Milan e Davide Calabria indosserà la fascia di capitano della squadra rossonera. Stefano Pioli ha spiegato perché

Sarà Davide Calabria, classe 1996, ad indossare la fascia di capitano dei rossoneri in Sampdoria-Milan, partita in programma questa sera, ore 20:45, a 'Marassi' (Genova), debutto del Diavolo nel campionato di Serie A 2021-2022. Sull'argomento sono tornati i quotidiani, sportivi e non, in edicola questa mattina.