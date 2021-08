Sampdoria-Milan, Pioli: “Mai stati così forti con me” | LIVE NEWS

Pioli, tecnico rossonero, presenta in conferenza i temi principali di Sampdoria-Milan. Ecco tutte le sue dichiarazioni sulla partita.

Sulla continuità: "La squadra ha ormai dentro principi di gioco e dobbiamo sfruttarlo. Però non possiamo continuare con lo stesso canovaccio. Nel calcio moderno non si può averne uno solo. Già lo scorso anno variavamo. Il nostro obiettivo e ideale è quello di sfruttare le caratteristiche anche in base agli avversari. Non siamo vincolati a sistemi di gioco, ma a principi. Come giocare un calcio veloce, intenso. Richiede sforzo e spirito di squadra. Veniamo da un percorso importante e dobbiamo confermarci".

Se per Tonali è un esame di maturità e cosa gli chiede: "Questa domanda me l'aspetto per tutto il campionato. Dobbiamo superare esami ogni tre giorni tutti noi. Dobbiamo dimostrare di essere a un certo livello. Sono convinto di allenare una squadra forte e che sta crescendo. Da lui ci si aspetta prestazioni da centrocampista completo, ha una gamba che altri non hanno. Ora si muove meglio, deve continuare così. Il tanto lavoro fatto e qualche difficoltà gli è servita per crescere e dimostrerà le sue qualità. Resta un giocatore giovane e quindi è normale qualche errore".

Il tecnico rossonero Stefano Pioli introduce i temi principali di Sampdoria-Milan, match valido per la 1^ giornata di Serie A, in conferenza stampa oggi a Milanello.