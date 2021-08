Calciomercato Milan – Bakayoko-Pellegri, ci siamo. E’ solo questione di ore

Le ultime sul calciomercato del Milan. Tiemoué Bakayoko e Pietro Pellegri, due operazione in dirittura d'arrivo. E' solo questione di ore

L'edizione odierna di 'Tuttosport', oggi in edicola, si sofferma sul weekend di calciomercato del Milan. Le operazioni che riguardano Tiemoué Bakayoko e Pietro Pellegri sono ormai in chiusura. Partiamo da quest'ultimo: il giovane attaccante italiano ha saltato la partita persa dal Monaco per 2-0 contro il Lens. Un segnale chiaro che evidenzia un ritorno in Italia ormai imminente. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il sì definitivo dei monegaschi alla proposta rossonera: prestito oneroso da un milione di euro con diritto di riscatto a 6, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di un determinato numero di presenze. A queste condizioni va aggiunta una percentuale sulla futura rivendita e un ulteriore milione di euro in caso di qualificazione in Champions League. Il sì del giocatore c'è già, si attende il via libera per l'arrivo a Milano e le conseguenti visite mediche.