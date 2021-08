Milan, Florenzi si presenta in conferenza | LIVE NEWS

Florenzi, nuovo acquisto del Milan, si presenta in conferenza stampa. Ecco tutte le parole del terzino rossonero riprese live.

Se ha un po' di rimpianti per non essere con Messi al PSG e quanto è felice di giocare con Ibra: "Finché si vive si impara, ho sempre rubato qualcosa con gli occhi agli altri. Il PSG ha fatto un dream team. Hanno preso nel mio ruolo un giocatore molto forte. Poi ci sono delle scelte tecniche, che non vanno commentate. Così come l'ha fatta il Milan, che mi ha voluto fortemente. Ma ce n'erano anche altre".

Se ha voglia di rivalsa: "No, nessuna. Il Milan mi ha voluto, io darò tutto. Ci sono squadre che fanno le loro scelte. Col Valencia c'erano situazioni diverse. Il PSG ha fatto la sua scelta, la Roma ha deciso di mettermi da parte, almeno due anni fa. L'ho accettata, a malincuore perché tutti sanno che tifo Roma e non è un segreto. Ora sono qui in una società che ha fiducia in me. Avevo bisogno di questo, fiducia da allenatore e società. Il Milan è quello che me ne ha data più di tutti".

Se si è chiesto perché alcune squadre non hanno puntato su di lui: "Il Valencia per motivi economici. Ha dato via il suo capitano gratis... Il PSG ha preso un giocatore al mio posto da 70 milioni più bonus e la Roma ha fatto due anni fa una scelta. Chiamiamola tecnica, ma secondo me c'è altro. Io l'ho accettata a malincuore. Non c'è altro da dire. Non è sfiducia nel giocatore. Ho messo un ennesimo punto sulla Roma. Ora farò parlare più il campo e poco io. Darò tutto per il Milan".

Il nuovo acquisto del Milan, il terzino Alessandro Florenzi, parlerà in conferenza stampa per presentarsi ai rossoneri. Arrivato dalla Roma, è stato ufficializzato stamattina. Operazione chiusa in prestito a 1 milione con diritto di riscatto a 4,5 milioni. Garantisce qualità, disponibilità ed esperienza. Si tratta di un classe 1991, in estate ha vinto l'Europeo. Può fare sia il terzino che l'esterno alto. Ha scelto il numero 25. Restate su 'PianetaMilan.it' per non perdere neanche una dichiarazione di Florenzi in conferenza direttamente da Milanello. Questo intanto il comunicato ufficiale del Milan per il suo acquisto >>>