Quotidiani sportivi, le prime pagine: addio di Buffon, ‘manita’ del Napoli

Le prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, mercoledì 12 maggio 2021. La rassegna con le news su calcio, Milan e calciomercato

Redazione

GAZZETTA DELLO SPORT La Gazzetta dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 maggio 2021 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla dell'addio di Gianluigi Buffon alla Juventus. Un addio amaro, dove il portiere, in un momento non felice per i bianconeri, ha voluto 'togliere il disturbo'. Si parla, poi, di Torino-Milan di stasera: 'trappola granata' per il Diavolo, che giocherà senza Zlatan Ibrahimović, infortunato. Inter-Roma, invece, si disputerà con l'ombra di José Mourinho ed i dubbi di Antonio Conte sul progetto di Steven Zhang per i nerazzurri. Ieri sera, infine, Manchester City campione d'Inghilterra e 31° trofeo in carriera per il manager Pep Guardiola.

CORRIERE DELLO SPORT Il Corriere dello Sport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 maggio 2021 Il 'Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, in prima pagina, apre con la 'valanga azzurra'. Il Napoli di Gennaro Gattuso, infatti, ha messo una seria ipoteca sulla qualificazione in Champions League battendo per 5-1 in casa l'Udinese. Sotto la testata, spazio alla presentazione di Sassuolo-Juventus. Ultima chiamata per i bianconeri di Andrea Pirlo in un clima di tensione e con l'addio, annunciato, di Gianluigi Buffon al termine della stagione. In Inter-Roma sarà José Mourinho il protagonista, sebbene il manager portoghese non sia ancora allenatore giallorosso. Infine, Claudio Lotito, Presidente della Lazio, non ha intenzione di 'farsi espropriare' la neo-promossa Salernitana.

TUTTOSPORT Tuttosport, la prima pagina di oggi, mercoledì 12 maggio 2021 'Tuttosport' in edicola questa mattina, in prima pagina, parla della 'resa dei conti' in casa Juventus. La trasferta del 'Mapei Stadium' contro il Sassuolo da vincere se si vuole ancora sperare in un posto in Champions League. Intanto è in dubbio Cristiano Ronaldo e Gianluigi Buffon ha annunciato l'addio. Sotto la testata, spazio a Torino-Milan: il tecnico granata, Davide Nicola, vuole punti importanti contro un Milan che, senza Zlatan Ibrahimović, ha nel mirino la vittoria. Mentre il Napoli liquida 5-1 l'Udinese e l'Atalanta, stasera contro il Benevento, punta a riprendersi il secondo posto, è caos all'Inter. Sia Romelu Lukaku sia Lautaro Martínez non accettano il piano tagli di 'Suning' ed aprono alla cessione.