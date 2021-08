Milan, Bennacer su Twitter: “Inizia una nuova stagione”

Ismael Bennacer posta un video su Twitter in vista di Sampdoria-Milan: "Inizia una nuova stagione". I tifosi lo incitano a tornare in forma

Ismael Bennacer è carico per la nuova stagione del Milan. Il centrocampista algerino è in dubbio per la partita di questa sera contro la Sampdoria, dato che non è al meglio dopo il Covid. Il ballottaggio con Rade Krunic è aperto, con Tommaso Pobega sullo sfondo (prima di approdare al Torino).