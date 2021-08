Sampdoria-Milan, la probabile formazione di Pioli: chi a centrocampo?

Stefano Pioli, tecnico rossonero, sembra avere un unico dubbio di formazione in vista di Sampdoria-Milan di questa sera a 'Marassi' (Genova)

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha già deciso la formazione per Sampdoria-Milan di questa sera, partita in programma alle ore 20:45 a 'Marassi' (Genova), debutto del Diavolo nel campionato di Serie A 2021-2022. Ne ha parlato il quotidiano sportivo 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Di fatto, la difesa sarà quella titolare, con Mike Maignan (portiere), Davide Calabria (capitano), Simon Kjaer, Fikayo Tomori e Theo Hernández. Pertanto, Alessio Romagnoli partirà dalla panchina, così come il neo-acquisto Alessandro Florenzi. Il grande dubbio che pervade la mente di Pioli per quanto concerne la formazione di Sampdoria-Milan riguarda il centrocampo.

Franck Kessié è infortunato (tornerà dopo la sosta per le Nazionali). Al suo posto, sicuro di una maglia da titolare Sandro Tonali. Chi giocherà, però, al suo fianco? Ismaël Bennacer, per i quotidiani in edicola, dovrebbe partire dall'inizio. Ma Pioli ha lasciato aperta la possibilità che nella formazione titolare per Sampdoria-Milan non ci sia spazio per il franco-algerino.

Questo perché è stato frenato per dieci giorni dal Covid, perdendo, così, parte della preparazione precampionato. È tuttora in piedi, quindi, il ballottaggio con Rade Krunic, favorito in mediana su Tommaso Pobega che domani, dopo la partita, lascerà il Milan per trasferirsi in prestito secco al Torino.

In attacco, sulla linea dei trequartisti, spazio ad Alexis Saelemaekers, Brahim Díaz e Rafael Leao ad assistere Olivier Giroud, unica punta del 4-2-3-1 di mister Pioli. Milan, preso Pellegri: le ultime su visite, cifre e dettagli dell'affare >>>