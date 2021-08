Calciomercato Milan – Pobega, in settimana il trasferimento al Torino

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Tommaso Pobega potrebbe trasferirsi al Torino durante questa settimana: i dettagli

Tommaso Pobega non rimarrà al Milan in questa stagione. Sembrerebbe essere questa la scelta presa dalla dirigenza di via Aldo Rossi, la quale cederà in prestito secco al Torino il giovane centrocampista. Secondo il quotidiano sportivo 'Tuttosport', martedì potrebbe arrivare la fumata bianca per il trasferimento ai granata dell'ex calciatore di Spezia e Pordenone. Fatta per Pellegri, Bakayoko ad un passo: ecco le top news di oggi sul mercato del Milan.