Sampdoria-Milan: dieci curiosità sulla partita | Serie A News

Tutto quello che c'è da sapere su Sampdoria-Milan, partita in programma stasera, alle ore 20:45, a 'Marassi': debutto rossonero in Serie A

1 - 127° confronto in Serie A tra Sampdoria e Milan. Nel bilancio, avanti i rossoneri con 65 vittorie a 30 , mentre sono stati 31 i pareggi. 63 i precedenti in Liguria: 25 vittorie del Milan, 19 della Sampdoria e 19 pareggi.

2 - Il Milan ha vinto le ultime due gare esterne contro la Sampdoria in Serie A ed è riuscito solo una volta a battere i blucerchiati in trasferta per almeno tre gare di fila, nel 1968, in una serie arrivata a quattro partite.

3 - Il Milan ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime cinque partite di campionato. L'ultima volta che ha registrato almeno sei clean sheet di fila in Serie A risale al febbraio 1994 (nove in quel caso con Fabio Capello alla guida).

6 - Il Milan ha pareggiato solo una delle ultime 15 partite al debutto stagionale in Serie A. Il 2-2 del settembre 2011 contro la Lazio. Per il resto, 8 vittorie e 6 sconfitte.

7 - Olivier Giroud ha lasciato la Premier League come secondo miglior marcatore da subentrato (21 gol), 8º per gol di testa (32) e 3º miglior marcatore francese (90). Giroud potrebbe diventare il 15º marcatore francese differente nella storia del Milan in Serie A. I rossoneri sono già la squadra con più giocatori transalpini in gol in campionato.