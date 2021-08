Sampdoria-Milan, i rossoneri hanno vinto 16 trasferte nella scorsa Serie A

Il Milan ha vinto 16 trasferte nello scorso campionato di Serie A. Contro la Sampdoria i rossoneri vorranno iniziare subito bene

Il Milan ha vinto 16 trasferte nello scorso campionato di Serie A. Contro la Sampdoria i rossoneri vorranno iniziare subito bene per migliorare il record stabilito nel 2020-2021. Il precedente primato di successi esterni in una singola stagione di Serie A, infatti, apparteneva all'Inter del 2006/07 (15). Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Pellegri a Sarabia passando per Messias.