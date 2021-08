Calciomercato Milan, top news: visite per Pellegri, idee Messias e Sarabia

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 23 agosto, sul calciomercato del Milan. In primo piano l'arrivo di Pietro Pellegri dal Monaco. Tutto fatto per la terza punta, da alternare a Ibrahimovic e Giroud. Visite mediche già fissate per domani. Bagarre, invece, per Junior Messias. Il nome del fantasista del Crotone è l'ultima idea dei rossoneri, ma la concorrenza non manca. Settimana decisiva per Tiémoué Bakayoko. Il centrocampista del Chelsea dovrebbe arrivare in prestito. Un'altra idea per la trequarti è Pablo Sarabia del PSG. Nelle prossime pagine troverete le notizie più importanti di oggi. Il pezzo è il continuo aggiornamento.