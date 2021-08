Sampdoria-Milan, la vendita dei biglietti non decolla: gli ultimi dati

Si gioca stasera Sampdoria Milan, ma la vendita dei biglietti per l’esordio in Serie A dei blucerchiati non decolla: gli ultimi dati

Carmelo Barillà

Si gioca stasera Sampdoria Milan, ma la vendita dei biglietti per l’esordio in Serie A dei blucerchiati non decolla. Stando agli ultimi dati sono solo 5000 i tagliandi venduti, come riporta 'Il Secolo XIX'. La metà della metà prevista con l’apertura parziale degli impianti sportivi concessa dal Governo. Questa sera sarà inagibile la Gradinata Nord per il rifacimento dei servizi igienici e il settore sei della Gradinata Sud, che sarà dedicato ad area di filtraggio e controllo dei Green Pass.

Una cornice di pubblico, dunque, non delle migliori. Per il Milan potrebbe essere anche un bene, visto che il tifo blucerchiato è di solito molto caldo e si fa sentire, soprattutto negli impegni casalinghi.