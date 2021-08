Sampdoria-Milan, per i rossoneri soltanto un pari negli ultimi 15 esordi

Stasera si gioca Sampdoria-Milan. Soltanto un pareggio per i rossoneri negli ultimi 15 debutti stagionali in Serie A: ecco il bilancio

Stasera si gioca Sampdoria-Milan. Soltanto un pareggio per i rossoneri negli ultimi 15 debutti stagionali in Serie A. Per il resto, il bilancio parla di 8 vittorie e 6 sconfitte. L'ultima X risale al settembre 2011 contro la Lazio (2-2). Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Pellegri a Sarabia passando per Messias.