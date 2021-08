Sampdoria-Milan, le ultime sui blucerchiati: dai tifosi alla formazione

La Sampdoria si prepara alla sfida contro il Milan in programma stasera alle 20:45. Pochi tifosi sugli spalti, ecco il motivo

Stasera, ore 20:45, andrà in scena a Marassi la partita tra Sampdoria e Milan, valida per la prima giornata della Serie A 2021/2022. Il match si prospetta interessante e molto complicato per i rossoneri, anche per via del ritorno del pubblico sugli spalti: lo sappiamo, lo stadio di Genova è caldo dal punto di vista dei tifo. Fortunatamente per i rossoneri, a causa del Covid e dei lavori all'interno dell'impianto, saranno presenti solo 4000 tifosi. A riportarlo è Tuttosport. Nonostante ciò, i tifosi hanno fatto sentire il loro supporto alla squadra recandosi a Bogliasco: "Saremo sempre al vostro fianco anche se non saremo ancora presenti allo stadio".