Sampdoria-Milan, con un gol Giroud entrerà nella storia rossonera

In caso di gol in Sampdoria-Milan, Olivier Giroud diventerebbe il 15° marcatore francese diverso nella storia rossonera in Serie A. Giroud ha lasciato la Premier League come secondo miglior marcatore da subentrato (21 gol), 8º per gol di testa (32) e 3º miglior marcatore francese (90). I rossoneri sono già la squadra con più giocatori transalpini in gol in campionato. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Pellegri a Sarabia passando per Messias.