Milan, Ibrahimovic: “Voglio giocare ancora, spero per sempre qui” | LIVE PM

Ibrahimovic, attaccante del Milan, è stato ospite a Che Tempo Che Fa, ecco tutte le sue dichiarazioni raccolte in diretta.

Complimenti per tutto: "Sono in forma, è bello che il Milan sia primo in classifica".

Sul suo compleanno: "Ho portato i figli a Milanello a giocare e poi la sera mia moglie ha fatto una festa a sorpresa, ma non mi piace. Perché non ho il controllo e può succedere di tutto. Una volta le ho detto che ha un'energia da Gattuso e l'ha presa bene, come un complimento. La festa è stata bella. Non mi aspettavo questo ambiente, significa che ho fatto qualcosa di bello".

Sullo svegliarsi con i dolori ovunque: "Non è facile. Ogni mattina li sento, ma in testa ho i miei obiettivi. C'è un motivo per cui sto facendo questo. Devi abituarti a soffrire. Io sono abituato e porto avanti questa sofferenza. Non devo mollare, devo usare queste energie per trasformarli in miei obiettivi".

Se cerca sempre l'adrenalina: "L'adrenalina mi fa stare a questi livelli, e senza adrenalina non sarei dove sono. L'adrenalina è la chiave di tutto. Prima ero più rock and roll e bello, adesso sono più maturo. Da bambino ero molto attivo. I miei genitori provavano a controllarmi ma non ci riuscivano".

Sul fatto che rubasse biciclette da bambino: "Non va bene, ma mi servivano... Per fare allenamento... Ma non va bene".

Su Ronaldo: "Il più forte della storia per me. Volevo fare come lui, ma non avevo la sua velocità".

Sul contratto: "Non sono sicuro che scada a giugno. Mettiamo pressione al Milan. Un giorno scade, ma non sappiamo quando. Voglio giocare il più possibile. Non voglio pentirmi di poter continuare a giocare. Speriamo che sia il Milan per tutta la vita".

Sul razzismo: "Non serve fare cose che non aiutano. Serve fare cose che hanno vere conseguenze. Poi a Roma mi hanno urlato zingaro. Se urlano per il colore della pelle si ferma la partita e si fanno discorsi, ma non c'è differenza. Non fanno niente quando mi chiamano zingaro".

Ha da poco compiuto 40 anni, Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan, che ha da poco pubblicato "Adrenalina", il suo nuovo libro, proprio per celebrare il suo compleanno. Un traguardo importante, ma che come spiega nel libro non gli impedisce di essere ancora in campo e voglioso di ottenere grandissimi risultati. Stasera è andato ospite da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, come al solito dimostrandosi uno show-man a 360°. Ecco tutte le sue dichiarazioni di questa sera, prese in diretta, per non perdervi neanche una sua parola. Queste intanto le notizie più importanti di oggi >>>