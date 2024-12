Amici di Pianetamilan.it, benvenuti nella live testuale di Milan-Stella Rossa di Youth League, match in programma alle ore 14:00

Amici di Pianetamilan.it, benvenuti nel live testuale di Milan-Stella Rossa di Youth League! Oggi, alle ore 14:00, i rossoneri ospitano la Stella Rossa nell’ultima giornata della fase a gironi della Youth League. I ragazzi di Guidi, con 5 punti (una vittoria, due pareggi e due sconfitte), sono obbligati a vincere e sperare in buoni risultati dagli altri campi per continuare il loro cammino. La Stella Rossa, già eliminata con soli 2 punti in cinque partite, cercherà di chiudere con una prestazione comunque positiva.