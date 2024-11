Champions League – Slovan Bratislava-Milan 1-3: Il tris lo firma Abraham! | LIVE NEWS

Amici di ' PianetaMilan.it ', benvenuti allo stadio 'Tehelné pole' di Bratislava dove questa sera, alle ore 18:45 , il Milan di Paulo Fonseca affronterà lo Slovan Bratislava di Vladimír Weiss per la5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025 . Restate con noi per il LIVE testuale della partita dei rossoneri e, nell'attesa, ecco tutte le news di avvicinamento all'importante match europeo per il Diavolo, reduce da due vittorie di fila nella competizione contro Bruges e Real Madrid .

MOMENTI SALIENTI

Lo Slovan vola in contropiede con Strelec che salta Maignan e tira a botta sicura ma Pavlovic , in scivolata, evita il gol dei padroni di casa!

Ci prova Reijnders dalla distanza, ma la conclusione non impensierisce Takac . Sarà rimessa dal fondo per lo Slovan .

Strelec commette un gravissimo errore con un retropassaggio che mette Abraham a tu per tu con Takac . L'attaccante rossonero non può sbagliare e firma il terzo gol. 1-3!

Triplo cambio per il Milan : escono Calabria , Fofana e Pulisic per far spazio a Loftus-Cheek , Emerson Royal e Musah .

Cartellino giallo per Tomori . Il difensore rossonero arriva in ritardo su Tolic e si becca l'ammonizione.

Il pullman rossonero è da pochi minuti allo stadio 'Tehelné pole'. Alle ore 18:45 in campo per Slovan Bratislava-Milan! Il video dell'arrivo

