Nella giornata di oggi, martedì 26 novembre, alle ore 18:45, lo stadio 'Národný futbalový štadión' di Bratislava (conosciuto anche come Tehelné pole) sarà teatro della sfida tra lo Slovan Bratislava di Vladimir Weiss e il Milan di Paulo Fonseca, valido per la 5^ giornata della Champions League 2024/2025. I rossoneri hanno una ghiotta possibilità: vincere le ultime partita in programma per ottenere un posto tra le prime otto in classifica, che vorrebbe dire qualificazioni diretta agli ottavi di finale. 'Il Corriere dello Sport' dà le probabili formazioni di Slovan Bratislava-Milan.