Milan, Fonseca: “Opportunità per Calabria”. Sui fischi a Emerson Royal…

"Emerson ha avuto anche un problema alla caviglia. Giocherà Calabria. Per Davide è un'opportunità di dimostrare di essere pronti. I fischi ad Emerson? Non ne ho parlato con lui, ma sono cose normali del nostro lavoro. Dobbiamo capire il momento, facendo di tutti per riprendere la fiducia dei tifosi". LEGGI ANCHE: Slovan Bratislava-Milan, le parole di Fonseca in conferenza stampa >>>