Slovan Bratislava-Milan, spazio a Okafor e Abraham. Camarda pronto a…

Come scrive 'La Gazzetta dello Sport' in edicola, Fonseca, per Slovan Bratislava-Milan di questa sera, sceglie l'attacco formato da Okafor, Pulisic e Chukwueze, da sinistra verso destra, e con Abraham come punta centrale. Noah ha giocato l’ultima dal 1’ a Monza a inizio mese e mai è partito titolare in Europa: avrà la sua occasione. In Champions League, come ricorda la rosea, Okafor segna il doppio di Rafa. Sei i gol dello svizzero, tutti col Salisburgo, contro i tre di Leao, tutti nel Milan. Rafa si è ripreso alla grande, ma visti i tanti impegni, un po' di riposo è dovuto.