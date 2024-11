Slovan Bratislava-Milan, Garlando: “Okafor per Leao? Ci risiamo. Fonseca…”

Questa sera ci sarà Slovan Bratislava-Milan, partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Una gara molto importante per i rossoneri che arrivano dopo un'altra delusione in Serie A (0-0 contro una Juventus spuntata), ma che hanno un calendario favorevole in Europa per c'entrare i primi otto posti nella maxi classifica finale e passare direttamente agli ottavi di finale. Luigi Garlando nel suo pezzo per 'La Gazzetta dello Sport' ha parlato della situazione dei rossoneri e della scelta di mettere in panchina Rafael Leao. Ecco il suo pensiero.