Milan, Emerson Royal delude? La provocazione: Tomori terzino destro

Milan , Emerson Royal sta facendo molta fatica in questo inizio di stagione. Il brasiliano è dentro l'occhio del ciclone della polemica, visto che molti tifosi e anche addetti ai lavori continuano a criticarlo, e a criticare la scelta di mercato della dirigenza del Milan . E le soluzioni sembrano scarseggiare in quel ruolo. Fonseca non sembra prendere in considerazione Alex Jimenez , visto che ad oggi non ha ancora una presenza in prima squadra stagionale. Inoltre con Bonera e il Milan Futuro sta iniziando a giocare anche come esterno alto. Calabria sta soffrendo con gli infortuni e Terracciano non sembra essere una garanzia. E allora ecco la possibile provocazione: perché non provare Fikayo Tomori da terzino destro?

Milan, e se il terzino fosse Tomori? La provocazione al posto di Emerson Royal

Si perché Tomori sta faticando a trovare spazio da centrale. Malick Thiaw ha pian piano scalato le gerarchie delle preferenze di Paulo Fonseca, tanto da diventare uno dei due titolari. L'altro sembra essere Gabbia, forse il centrale più sicuro al momento del ruolo nei primi undici. E' vero, l'inglese è partito da titolare contro il Real Madrid e dovrebbe giocare questa sera contro lo Slovan Bratislava, ma sicuramente non ha il posto fisso assicurato. E da qui la provocazione: provarlo come terzino destro. Tomori si è imposto su Kjaer e Romagnoli ai tempi del suo arrivo al Milan proprio per la sua velocità e la capacità di recuperare velocemente gli avversari. Il fisico c'è. Certo, non sarebbe abituato ad attaccare, ma forse serve un giocatore più difensivo e che resti il più basso possibile in questo momento. Anche perché Emerson Royal non sta creando tante occasioni da rete in queste prime partite con il Milan. Ovviamente è solo un'ipotesi, ma potrebbe essere una soluzione d'emergenza, in un ruolo che non sembra avere un titolare fisso su cui puntare. LEGGI ANCHE: Milan, Loftus-Cheek fatica: perché non provare Zeroli e Vos?