Milan, Criscitiello: “Emerson Royal un pacco! Fonseca, dirigenza: va cambiato tutto”

"Non è facile assistere ad una partita che tra 20 anni ricorderemo come il più brutto Milan-Juventus della storia. Il Milan non ha giustificazioni. Fonseca ha subito dimostrato che Madrid è stata una piacevole eccezione e tra Cagliari e Juventus ha riportato la squadra ai suoi reali valori. Il Milan è fuori dalla lotta scudetto già a novembre ma non c’è mai stato per il titolo. Fonseca è partito male e ha proseguito peggio. Come la sua difesa. Troppi calciatori sono arrivati a fine corsa e la società non ha avuto la prontezza di accorgersene".