Milan, Criscitiello: "Fonseca non ha ancora capito ..."

"Se sei il Milan non puoi essere contento per due eventi rari, seppur bellissimi. In 3 mesi hai giocato bene, e vinto, due partite. E che partite! Il derby con l’Inter e la magica notte del Bernabeu. Puoi esultare, puoi sognare ma siccome hai fatto la storia del calcio mondiale non puoi far passare due vittorie come dei miracoli. In teoria dovrebbe essere la regola. Ciò che lascia senza parole è che questa squadra non riesce ad affrontare la serie A perché il suo allenatore, a metà novembre, non ha ancora capito che la fase difensiva, la fase di non possesso in serie A sono più importanti di gol e spettacolo. Non è un caso che, neanche a fine girone di andata, il portoghese Fonseca abbia preso lezioni dal made in Italy nostrano: Vanoli, Pecchia, Baroni, Palladino, Nesta e Nicola. Quasi tutti alla guida di squadre con obiettivo salvezza che valgono la metà della metà della metà del monte ingaggi rossonero".