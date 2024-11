Milan, Garlando: “Lo scudetto è già un rimpianto, a novembre”

Un Milan-Juventus a dir poco deludente. La partita finisce sullo 0-0 con le due squadre che praticamente non creano nulla in attacco e non soffrono mai. Tante le reazioni nel post gara. Luigi Garlando , noto giornalista, ha scritto un pezzo di analisi per 'La Gazzetta dello Sport'. Nel suo lungo articolo, Garlando ha parlato anche del sogno Scudetto , che per i rossoneri sembra già sbiadito a fine novembre. Ecco un estratto del suo pensiero.

Milan, lo scudetto è già un rimpianto. Garlando non crede alla rimonta clamorosa

"Se la squadra che deve vincere assolutamente la partita per restare aggrappata al treno scudetto tira in porta per la prima volta al 50' della ripresa (una telefonata di testa di Theo), vuol dire che ha fallito la partita. L'orribile 0-0 di San Siro ha distanziato ulteriormente il Diavolo dalla vetta: 9 punti da Inter e Atalanta e oggi potrebbero essere 10 dal Napoli. Il match da recuperare col Bologna non basta per credere in una rimonta clamorosa. Era dal 2019-20 che non faceva così pochi punti (19) dopo 12 partite. Lo scudetto è già un rimpianto, a novembre".