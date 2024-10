Milan-Napoli, Garlando: “Fonseca rischia ma va avanti con le sue idee”

Stasera, in occasione della decima giornata della Serie A 2024/2025, andrà in scena a San Siro il big match Milan-Napoli. Per la partita contro gli azzurri, Paulo Fonseca ha scelto di puntare su Noah Okafor e lasciare Rafael Leao in panchina per la seconda partita consecutiva in Serie A, dopo quella contro l'Udinese. Nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il giornalista Luigi Garlando ha scritto un pezzo sul Milan, sulle tante assenze e le scelte di Fonseca.