Slovan Bratislava-Milan, Ibrahimovic: “Fiducia a Fonseca. Sul mercato …”

Slovan Bratislava-Milan, Ibrahimovic dice tutto: Fonseca, mercato e ...

Sulla discontinuità: "La squadra deve trovare la stessa concentrazione come contro il Real Madrid. Ogni partita è importante e se vuoi arrivare in alto dove vogliamo arrivare noi serve sempre la concentrazione alta. Abbiamo fatto un meeting con la squadra e sanno che devono fare il clic. Oggi è totalmente diversa. Con la Juventus era una partita chiusa con poche occasioni e un avversario che non ti faceva creare molto".