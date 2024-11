Slovan Bratislava-Milan, Savvidis: “Ero fan di Ronaldinho. Su Kakà…”

E' il giorno di Slovan Bratislava-Milan, partita valevole per la 5^ giornata della Fase Campionato della Champions League 2024-2025. Una gara molto importante per i rossoneri che arrivano dopo un'altra delusione in Serie A (0-0 contro una Juventus spuntata), ma che hanno un calendario favorevole in Europa per c'entrare i primo otto posti nella maxi classifica finale e passare direttamente agli ottavi di finale. Nel bollettino pre gara che il club slovacco ha pubblicato sul proprio sito alla vigilia della sfida, c'è anche un'intervista al centrocampista greco Kyriakos Savvidis. Ecco le sue parole sulla sfida e un ricordo di Ronaldinho, ex attaccante anche del Milan.