23 novembre 2010: l’ultimo ballo di Ronaldinho con il Milan

23 novembre 2010, stadio Abbé Deschamps di Auxerre. Il Milan scese in campo per la quinta giornata di Champions: l'addio di Ronaldinho

Il 23 novembre 2010, allo stadio Abbé Deschamps di Auxerre, il Milan scese in campo per la quinta giornata del girone di Champions League, sotto la guida di Massimiliano Allegri. Quella stagione avrebbe portato al trionfo dello Scudetto, con Ibrahimovic e Thiago Silva protagonisti indiscussi, ma la partita segna anche la fine di un capitolo della storia rossonera: l'addio di Ronaldinho. A 30 anni, il campione brasiliano si preparava a lasciare Milanello per tornare in Brasile, chiudendo così una parentesi che si sarebbe rivelata troppo breve per il suo talento.