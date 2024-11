Slovan Bratislava-Milan, Bergomi: “Se il Diavolo non fa 12 punti …”

Slovan Bratislava-Milan, Bergomi sicuro: "Le può vincere tutte da ora"

Sul Milan: "Milan ventesimo in classifica di Champions? Si, ma ha un calendario favorevole per fare 12 punti, rimarrei sorpreso se non li facesse. I rossoneri non li facevo nelle prime 8 perché non pensavo vincessero a Madrid. Avendo anche visto il calendario delle altre squadre, in una competizione come questa in cui molto lo fa il sorteggio, magari in quarta fascia ti trovi squadre difficili, il Milan ora può vincere tutte le ultime 4 e andare agli ottavi".