Slovan Bratislava-Milan, Okafor: “Dovremo essere pronti dai primi minuti”

"È la mia prima partita da titolare in Champions League. Mi sento bene, la squadra si sente bene. Siamo pronti per provare a vincere. Dobbiamo essere pronti fin dai primi minuti, dovremo approfittare delle occasioni che avremo e provare subito a fare gol". LEGGI ANCHE: Ecco come e dove vedere Slovan Bratislava-Milan in diretta tv o streaming >>>