Termina 0-0 (QUI LE PAGELLE) il match tra Milan e Juventus. Poche occasioni da una parte e dall'altra e tanti errori per il Diavolo e per la Vecchia Signora. Direzione non brillante di Daniele Chiffi, che nel primo tempo si perde il cartellino giallo per Francisco Conceicao e in generale spesso interviene quando si potrebbe lasciar correre (QUI IL COMMENTO).