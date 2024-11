Amici di Pianetamilan.it, benvenuti nella live testuale di Fiorentina-Milan Femminile. Dopo la sconfitta contro il Como, il Milan non deve compromettere quello che è stato costruito nell'ultimo periodo. Ora le rossonere sono chiamate a reagire, cercando una vittoria fondamentale in casa della Fiorentina per non perdere terreno nella corsa alla Poule Scudetto. Le toscane, però, stanno vivendo una stagione straordinaria in Serie A Femminile, occupando il terzo posto in classifica. La sfida si preannuncia quindi complicata, ma è una grande opportunità per il Milan di dimostrare la propria forza. Il calcio d'inizio è fissato per le 12:30 allo Stadio Curva Fiesole del Viola Park.