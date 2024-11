La partita sa di occasione ghiotta per il Milan Futuro, per cercare di tenere vita una stagione fin qui troppo deludente. L'approccio, infatti, è quello giusto: dopo pochi minuti subiti Zeroli di testa porta in vantaggio i rossoneri, che a quel punto si abbassano a difesa del vantaggio, senza mai rischiare troppo, e cercando di ripartire in contropiede. Il Sestri Levante, d'altronde, non segna da sette partite. Per fargli smettere il digiuno ci vuole un pasticcio di Coubis, che mette in porta Durmush: 1-1. Pareggio che dura poco: su un tiro di Vos fallo di mano e rigore. Zeroli trasforma.