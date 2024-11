Primavera – Milan-Cagliari 2-0: nuovo successo per i ragazzi di Guidi

Il Milan Primavera di Federico Guidi scende in campo contro il Cagliari in un gara che si prospetta interessante. Ecco quanto accaduto al 'PUMA House of Football'.

Milan-Cagliari, il primo tempo

Fin dal primo minuto le due squadre non si risparmiano: agonismo e tenacia fanno da padroni. Gli scontri di gioco non tardano ad arrivare, tant'è vero che Dutu è costretto a uscire dal campo proprio a seguito di un contrasto duro. Il primo squillo arriva sull'asse Liberali-Scotti con il primo che recupera la sfera sulla trequarti e smarca il secondo, Iliev si supera e respinge la conclusione del numero 99. Per vedere sbloccarsi il match bisogna aspettare la mezz'ora quando il Diavolo infila un 1-2 micidiale ai sardi. Prima Bonomi assiste Liberali che, con un autentico numero di magia, salta due avversari ed insacca alle spalle di Iliev. Poi Liberali decide di ricambiare il favore e con un'umbucata geniale lancia Bonomi in solitaria verso la porta: tocco a saltare Iliev e settimo gol in campionato a porta sguarnita. Bonomi non si accontenta, e, qualche giro d'orologio più tardi, prova a sorprendere Iliev dalla distanza, ma questa volta l'estreno difensore risponde presente. Si tratta dell'ultima emozione del primo tempo: Milan in vantaggio per 2-0.