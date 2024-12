Serie C – Campobasso-Milan Futuro 1-1: la traversa ferma Traoré! | LIVE NEWS

Il Milan Futuro affronta il Campobasso. I rossoneri sono in cerca della terza vittoria in Serie C. Il LIVE testuale della partita

Amici di 'PianetaMilan.it', benvenuti allo stadio 'Nuovo Romagnoli' di Campobasso dove tra poco, alle ore 20:00, andrà in scena Campobasso-Milan Futuro, recupero della 15^ giornata del campionato Serie C Now per la stagione 2024-2025. Il Milan Futuro di Daniele Bonera cerca di rialzarsi dopo la brutta sconfitta contro la Ternana.